Британский астронавт с борта МКС сделал снимок Луны вместо Антарктики

Снимок был опубликован на официальном сайте NASA. Как сказал британский астронавт Тим Пик, он хотел сфотографировать Антарктику, но это оказалось невозможно сделать с МКС. Вместо этого ему удалось сделать фотографию Луны.

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Как сообщал УНИАН, военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой ESA. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра.