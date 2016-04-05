Британский астронавт с борта МКС сделал снимок Луны вместо Антарктики
12:27, 05 апреля 2016Наука и IT
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NASA опубликовало снимок Луны, который был сделан астронавтом ESA Тимом Пиком с борта Международной космической станции (МКС).
Он хотел сфотографировать Антарктику, но это оказалось невозможно / NASA
Снимок был опубликован на официальном сайте NASA. Как сказал британский астронавт Тим Пик, он хотел сфотографировать Антарктику, но это оказалось невозможно сделать с МКС. Вместо этого ему удалось сделать фотографию Луны.
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Как сообщал УНИАН, военный летчик в отставке майор Тим Пик прибыл на МКС в составе международного экипажа 15 декабря 2015 года. Он стал первым гражданином Великобритании, который отправился в космос под эгидой ESA. Вместе с ним на станцию были доставлены российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Тимоти Копра.
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