Ученые назвали главные угрозы для человечества

Согласно докладу, наибольшая угроза в ближайшие 5 лет исходит от "неизвестных рисков", к которым эксперты отнесли, например, падение на Землю астероида или извержение супервулкана, которые напрямую не зависят от человека, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

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В долгосрочной перспективе населению планеты могут угрожать пандемии, ядерная война, катастрофические изменения климата, а также развитие искусственного интеллекта и роботов. Эти угрозы напрямую связаны с человеком.

В докладе отмечается, что возможности современных террористических организаций, в частности "Исламского государства", позволяют создавать при помощи синтетической биологии опасные для целевой группы людей штаммы вирусов. Развитие компьютерных технологий, в свою очередь, может привести к возникновению автономных групп искусственного интеллекта, не нуждающегося в человеке и рассматривающего последнего как своего конкурента.

По мнению ученых, в настоящее время правительства большинства стран не в состоянии должным образом подготовиться к потенциальным угрозам. "Нет никаких оснований думать, что люди являются вершиной творения и самым лучшим, что есть в мире", - отметил соавтор исследования Себастьян Фарквхар.