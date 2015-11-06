Ученые объяснили массовые вымирания в истории Земли дефицитом минералов

Статья с этой гипотезой опубликована в журнале Gondwana Research, а коротко о ней сообщает New Scientist, передает Лента.ру.

В истории Земли известны пять массовых вымираний: ордовикско-силурийское, девонское, пермское, или великое, триасовое и мел-палеогеновое. Последнее (погубившее динозавров), а также великое обычно объясняют катастрофами абиотического характера: падением чиксулубского метеорита и мощными извержениями вулканов. Однако у остальных трех такой очевидной катастрофической причины нет.

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Джон Лонг из австралийского Университета Флиндерса обратил внимание, что периоды высокой концентрации микроэлементов (цинка, меди, марганца и селена) в морской воде совпадают с эпохами высокого биоразнообразия — кембрийским взрывом, например. Более того, дефицит этих элементов совпадает с массовыми вымираниями. Так, содержание селена в морской воде падало (на два порядка по сравнению с нынешним уровнем) как раз в конце ордовика, девона и триаса. Селена стало меньше, чем требуется для выживания океанической фауны, считают ученые.

Остается неясным, от чего зависит колебания в содержании микроэлементов в морской воде. Одна из теорий указывает на концентрацию кислорода в атмосфере: чем больше этого, тем больше минералов окисляется на суше и затем попадает в океан. Дефицит кислорода, соответственно, дает обратные результаты. Или же главным фактором является тектоническая активность: чем более интенсивно сдвигаются тектонические плиты, тем больше богатых минералами отложений попадает в океан, и наоборот.

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Новую гипотезу нелегко будет проверить: обычно истощение запасов селена начиналось за несколько миллионов лет до массовых вымираний. Точную хронологию этих катастрофических событий ученым еще предстоит установить.