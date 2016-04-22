Один из основателей Apple хочет, чтобы компания платила больше налогов

Такое мнение высказал один из основателей компании Стив Возняк, передает Би-би-си. "Мне не нравится мысль о том, что Apple может быть нечестной и не платить те налоги, которые плачу я лично... Я плачу более 50% налогов со всего, что я зарабатываю. Я думаю, что это часть жизни и так нужно поступать. Это относится ко всем компаниями в мире", - отметил Стив Возняк.

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В 2014 году власти Евросоюза открыли несколько расследований в отношении ряда международных компаний, которые были заподозрены в том, что незаконно получали налоговые льготы, в том числе Apple, Facebook, Google и Amazon.

В частности, власти ЕС объявили о начала проверок налоговых сделок компании Apple в Ирландии и интернет-магазина Amazon в Люксембурге.