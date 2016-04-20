The New York Times: Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства

Об этом сообщает Марк Скотт в статье "Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Обвинения – последний этап в продолжающейся битве Европы с технологическими компаниями, которые стали определять, как 500 миллионов человек в регионе используют цифровые услуги, включая социальные медиа, как Facebook и электронную торговлю, как Amazon. Google уже был предметом ряда антимонопольных и расследований по защите личных данных в союзе 28 стран.

В рамках недавних обвинений – официально известных как уведомление о претензиях –Маргрете Вестагер, Европейский комиссар по вопросам конкуренции, в среду заявила, что Google несправедливо продвигал свои услуги, такие как мобильный поиск и свой веб-браузер Chrome, среди производителей мобильных телефонов, ограничивая деятельность компаний-конкурентов на быстро растущем рынке программного обеспечения для смартфонов.

"Google злоупотребляет своим доминирующим положением", - сказала г-жа Вестагер в среду. "Поведение Google вредит потребителям и ограничивает инновации в более широком мобильном пространстве".

В заявлении Европейская комиссия, исполнительный орган блока, сказала, что Google использовал свое программное обеспечение Android, чтобы защитить собственное доминирующее положение в сфере интернет-поиска. Компания несправедливо поощряла производителей смартфонов и операторов связи, чтобы обеспечить своим услугам преимущество перед конкурентами.

Антимонопольные обвинения Европы не обязательно приведут к финансовым или другим штрафам в отношении Google, у которого теперь есть несколько месяцев, чтобы ответить на обвинения. Тем не менее, если будет установлено, что компания нарушила правила региона, ей может грозить штраф в размере до 10 процентов от общего дохода, то есть около $ 7 млрд, максимально допустимая сумма.

Google отрицает, что нарушил европейские правила конкуренции, и заявляет, что его сделки с производителями мобильных телефонов, такими как Samsung и HTC, носят добровольный характер, и что услуги конкурентов также доступны на их программном обеспечении Android.

"Мы серьезно воспринимаем эти обвинения", - сказал в заявлении Кент Уокер, главный юрисконсульт компании Google. "Но мы также считаем, что наша бизнес-модель позволяет производителям сохранять низкий уровень затрат и высокую гибкость, в то же время предоставляя потребителям беспрецедентный контроль над своими мобильными устройствами".

С момента приобретения компании, которая создала Android в 2005 году, компания Google использует операционную систему, чтобы стать доминирующим игроком в мобильном мире.

Согласно данным исследовательской компании Gartner, компания Apple получает самую большую долю выручки от продаж смартфонов, а Google, который не зарабатывает на предоставлении лицензий на использование своего основного программного обеспечения Android производителям мобильных телефонов, в настоящее время занимает более 80 процентов глобального рынка операционных систем смартфонов.

Согласно ожиданиям, поисковый гигант заработает более $ 30 млрд в этом году, сообщает исследовательская группа eMarketer. Это происходит и потому, что люди, особенно в развивающихся странах, стали зависимыми от смартфонов. Они используют их для просмотра страниц в Интернете и меньше прибегают к персональным компьютерам.

Основное программное обеспечение Android бесплатное, и Google зарабатывает деньги за счет рекламы в своих мобильных приложениях, а также за счет выдачи лицензий на использование, например, Google Maps производителям мобильных телефонов. Компания также зарабатывает часть дохода от каждого приложения для смартфона, купленного в Google Play, ее интернет-магазине.

В рамках антимонопольных обвинений, объявленных в среду, г-жа Вестагер сказала, что соглашения компании Google с производителями смартфонов усложнили, если не сделали невозможной, конкуренцию в Европейском Союзе для других поисковых систем и магазинов приложений.

"Возможно, другим поисковым системам или магазинам приложений стало слишком трудно быть доступными для потребителей", - добавила она.

Google не впервые столкнулся с трудностями из-за конкуренции. В прошлом году европейские антимонопольные органы обвинили компанию в несправедливом продвижении некоторых из своих поисковых услуг в ущерб интересам конкурентов. Решение по этим обвинениям ожидается в ближайшие месяцы. Представители США также продолжают расследовать использование компанией Google программного обеспечения Android для продвижения некоторых из своих продуктов, а регулирующие органы в таких странах, как Бразилия, Индия и Россия изучают очевидное доминирование компании.

Тем не менее, именно в Европе Google привлек столь пристальное внимание.

"Требование предварительной загрузки набора приложений Google, выдвигаемое к производителям телефонов и операторам, конечно, проблематично с точки зрения потребителей", - сказали Рамон Тремоса и Андреас Шваб, члены Европарламента, которые громко критиковали деятельность компании Google в Европе. "Действуя таким образом, Google де-факто предоставляет своим собственным приложениям несправедливое преимущество".