В селе Бугаевка может появиться международный аэропорт

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ предлагает правительству создать два новых - пассажирский и грузовой - международных аэропорта в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

И.ВИНСКИЙ сказал, что внес соответствующее предложение на последнем заседании правительства.

«Я внес предложение по строительству нового международного аэропорта в селе Бугаевка и по строительству международного грузового хаба (транзитный аэропорт) в районе Белой Церкви», - отметил министр.

По его словам, создана группа, которая занимается обработкой необходимых документов для предоставления их в Кабмин.

Как подчеркнул министр, решение о строительстве пока не принято, его должен принимать Кабинет министров.