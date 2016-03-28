Apple исправила ошибки с установкой новой версии iOS

Пользователи начали жаловаться на проблемы с установкой операционной системы через несколько дней после ее официального релиза, сообщает ZN.UA. Пользователи iPad 2 столкнулись с тем, что устройство не может быть активировано после установки на него iOS 9.3.

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Новая версия iOS 9.3 для iPad позволяет исправить ошибку с активацией устройства. Вместе с тем, она не может быть установлена на планшеты, которые невозможно активировать после предварительной настройки системы без использования компьютера.

С проблемами при установке iOS 9.3 столкнулись не только пользователи iPad. Например, владельцы iPhone 5S не могут обновить операционную систему из-за того, что не могут вспомнить начальные логин и пароль своей учетной записи Apple ID: если учетную запись (или владелец устройства) менялся, установка ОС оказывалась невозможна. Для таких пользователей Apple запустила страницу поддержки. Информация, содержащаяся на этой странице, описывает процесс обновления системы с помощью iTunes.