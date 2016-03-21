Apple представила новый iPhone SE с маленьким экраном

Он выглядит как iPhone 5s, но обладает техническими характеристиками, как у iPhone 6s. Также в линейку цветов новой модели добавлен Rose Gold. Смартфон оснащен 12-мегапиксельной камерой с двойной вспышкой и способен склеивать панорамы до 63 мегапикселей, видео можно снимать в 4K.

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Стоимость смартфона составит $399 за 16-гигабайтную версию. Это самый дешевый смартфон Apple в истории. Версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в $499. 26 марта можно будет оформить предзаказ, с 31 марта стартуют продажи в странах первой волны.