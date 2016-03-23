Ученые опровергли миф о тупости блондинок

К таким выводам пришли американские ученые, передает Lenta.ru. Психологи из Университета штата Огайо воспользовались данными, собранными во время Национального лонгитюдного исследования молодежи (возраста 14-21 год), который прошел в 1979 году. Участники этого исследования не только прошли тест на IQ, но и ответили на вопрос о своем цвете волос. Ученые убрали из массива данных информацию о гражданах латиноамериканского и африканского происхождения (для более объективного сравнения).

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Выяснилось, что средний IQ блондинок составляет 103,2. У шатенок этот показатель составил 102,7, у рыжих - 101,2, у брюнеток - 100,5. Кроме того, у блондинок несколько более высокие шансы оказаться в группе с наивысшим IQ. Ученые отмечают: интеллектуальное превосходство блондинок над остальными женщинами нельзя считать доказанным (разница в IQ между ними находится в пределах статистической погрешности), однако они совершенно точно не глупее прочих.

Иными словами, стереотип о "тупой блондинке" оказался не соответствующим действительности. При этом такая оценка имеет конкретные последствия: при приеме на работу и принятии решений о карьерном повышении блондинок часто дискриминируют, отмечают ученые.