Apple планирует выпустить беспроводную зарядку для iPhone и iPad в 2017 году - Bloomberg

Особенностью технологии станет отсутствие пластины передатчика. Ряд конкурентов Apple, в том числе Samsung, Sony и Google, уже представил свои варианты беспроводных зарядок, однако все они требуют наличия передатчика на расстоянии не более 4 сантиметров от гаджета, передает Lenta.ru.

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Проблемой является уменьшение уровня подзарядки по мере удаления передатчика от устройства. Поэтому гаджет приходится заряжать чаще и дольше.

Работа над технологией проводится совместно с партнерами компании в США и странах Азии.

В 2010 году Apple подала патентную заявку с описанием технологии беспроводной индукционной зарядки. Компания планировала использовать компьютер iMac как базовую станцию, которая может располагаться на расстоянии около метра. Похожая технология уже используется в часах Apple Watch: они способны подзаряжаться на расстоянии нескольких миллиметров от источника питания.

По информации СМИ, в следующем поколении iPhone Apple избавится и от 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Для них приспособят порт зарядки Lightning.