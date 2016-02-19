Apple выпустила новую версию iOS, устраняющую на некоторых iPhone "Ошибку 53"
Корпорация Apple выпустила новую версию iOS 9.2, устраняющую на некоторых iPhone «Ошибку 53» — отключение устройства в случае ремонта сканера отпечатков пальцев Touch ID у неавторизованного дилера.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Techcrunch.
Смартфон необходимо подключить к iTunes, после чего он автоматически обновится до iOS 9.2.1 и избавится от ошибки.
Однако неофициальные сканеры Touch ID все равно не будут функционировать. Для корректной работы их придется заменить в официальном сервисе.
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Компания также принесла извинения пользователям и объяснила, что оригинальный тест Touch ID был создан для проверки корректной работы сканера перед тем, как устройство покидает фабрику. Поэтому все заплатившие за негарантийный ремонт устройства клиенты могут обратиться в AppleCare за компенсацией.
Как сообщал УНИАН ранее, «Ошибка 53» появляется на экране ряда продуктов Apple при нажатии кнопки Home со встроенным датчиком отпечатков пальцев Touch ID. В самой корпорации объяснили, что обновление операционной системы iOS блокирует использование гаджета, если кнопка Home с датчиком отпечатка пальцев ремонтировалась не в лицензированном представительстве Apple.