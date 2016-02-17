Британский астрофизик рассказал о падении Земли в черную дыру

По мнению ученого, в случае, если Земля окажется в непосредственной близости от горизонта событий черной дыры, она начнет вытягиваться в сторону гравитационного объекта, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

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Это связано с сильной неоднородностью гравитационного поля вблизи черной дыры, вследствие чего ближняя к ней часть планеты будет притягиваться сильнее, чем дальняя.

Жители Земли могут не заметить того, как планета подходит к горизонту событий сверхмассивной черной дыры (из-за малой приливной силы, которая обратно пропорциональна квадрату массы дыры).

В случае, если черная дыра находится в центре квазара, излучение его материи сожжет всю Землю до того, как планета окажется в непосредственной близости от гравитационного объекта.

Горизонт событий определяет границы массивного объекта (так называемой черной дыры), которые не способны покинуть фотоны (движущиеся со скоростью света кванты электромагнитного поля).

Массы черных дыр, возникающих на конечной стадии эволюции светил, сравнимы со звездными. Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик тяжелее Солнца в миллионы и более раз.