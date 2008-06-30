Марсианская почва оказалась похожа на земную

Марсианский зонд "Феникс" успешно провел химический анализ грунта Красной планеты, сообщается на сайте миссии. 26 июня зонд закончил 80 процентов всех запланированных экспериментов.

По словам Майкла Хечта (Michael Hecht), ответственного за работу микроскопического и химического модуля "Феникса", ученые "купаются в химических данных". Предварительный анализ показал, что марсианская почва по составу напоминает почву так называемых сухих долин Антарктиды. В марсианском грунте обнаружилось необычно высокое содержание щелочей: рН почвы находится в пределах от 8 до 9 (для сравнения: рН чистой воды равен 7). Кроме того, ученые обнаружили большое содержание солей магния, натрия и калия. Точный состав солей пока не выяснен.

Сэм Кунавес (Sam Kounaves), отвечающий за проведение химического анализа марсианской почвы, рассказал, что специалисты обнаружили в ней большое количество химических веществ, которые характерны для Земли.

Параллельно с химическим анализом с 11 июня "Феникс" анализирует образец почвы в своем газовом анализаторе. Зонд нагрел образец до 1000 градусов по Цельсию. При этой температуре вещества, входящие в состав образца, перешли в газообразное состояние. Полный анализ образовавшихся газов займет несколько недель. По словам специалистов миссии, данные, полученные к сегодняшнему дню, свидетельствуют о том, что в прошлом марсианская почва взаимодействовала с водой. Кроме того, "Феникс" на 55 процентов завершил создание трехцветной круговой панорамы окружающей местности.

В дальнейшем ученые планируют повторно провести химический анализ почвы (у зонда осталось три еще отсека для проведения эксперимента), а также продолжить анализы грунта на газовом анализаторе. Однако в настоящий момент "Феникс" не может выполнить эту задачу, так как в работе анализатора произошел сбой. Часть дверей, ведущих в высокотемпературные печи, не открывается или открывается не полностью. Возможной причиной поломки могло стать короткое замыкание, произошедшее при попытке доставить первый образец грунта в печь номер четыре.

Лента.ру