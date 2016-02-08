Ученые выяснили, что в большинстве случаев люди сами виноваты в нападениях хищников

К такому выводу пришла группа исследователей из Европы и Канады, проанализировав данные о 697 зарегистрированных нападениях на людей со стороны крупных хищников, в том числе медведей, пум и койотов, в Северной Америке, России и двух странах Европы, передает "Моя планета" со ссылкой на Huffington Post.

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Они обнаружили, что почти половина всех зафиксированных нападений, которые произошли в период между 1955 и 2014 годом, были спровоцированы рискованным поведением со стороны человека.

Исследователи также обнаружили, что вместе с ростом популяции крупных хищников в развитых странах (в результате успешных усилий по сохранению живой природы) увеличилось и количество любителей погулять на свежем воздухе в диких заповедных уголках.

Данные свидетельствуют, что большинство людей, путешествующих по местам обитания больших хищников, даже не догадываются, какая опасность им грозит.

Исследователи составили рейтинг из примеров наиболее опасного поведения, которое может привести к трагической встрече с разъяренным хищником. Первое место - оставление ребенка без присмотра родителей или взрослых. Второе - прогулка с собакой без поводка. Третье - охота или преследование раненого животного. Четвертое - прогулка по опасным местам ночью или перед рассветом. Пятое - приближение к самке хищника с ее выводком.

Кроме того, опасны попытки кормления животных. Хищники, которым человек уже когда-то давал еду, охотнее приближаются к людям в поисках легкой добычи, что может спровоцировать неприятности.

В исследовании отмечается, что, хотя атаки хищников на человека крайне редки, они могут привести к негативным последствиям как для людей, так и для зверей. Случаи нападений зверей на путешественников, как правило, активно раздуваются СМИ, что вынуждает власти применять репрессии против животных, что далеко не всегда оправдано. Например, после серии нападений белых акул на человека в 2014 году власти Австралии объявили селективный убой морских хищников, несмотря на предупреждения специалистов о том, что такие меры не только сократят популяцию этих редких рыб, но и не уменьшат риск новых атак на людей.