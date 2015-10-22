Австралийские зоологи выяснили, что крокодилы спят с открытым глазом

Ученые особо подчеркивают, что асинхронный сон у полушарий мозга широко распространен в животном мире - помимо ластоногих и китообразных млекопитающих, это явление наблюдается у большинства птиц, передает Би-би-си.

Читайте такжеУченые нашли предшественника динозавров - гигантского крокодила

Зоологи наблюдали за крокодилами в круглосуточном режиме при помощи камер инфракрасного спектра, установленных в вольере с рептилиями.

Подопытными объектами для исследователей стали 3 молодых гребнистых крокодила, появившихся на свет в Квинсленде.

Как говорит руководитель проекта доктор Джон Леску, любое резкое изменение в окружающей среде заставляло животных открывать глаз во время сна одного из полушарий.

В частности, таким "тревожным" фактором стало подселение к молодняку нового крокодила.

По словам Джона Леску, столь чуткий сон, при котором один глаз остается "на дозоре", может быть эволюционным приобретением, особенно важным для крокодильего молодняка, который в силу своих размеров более уязвим для опасностей, исходящих из окружающей среды, чем взрослые особи.