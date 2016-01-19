Пользователи массово жалуются на сбой работы Twitter
10:59, 19 января 2016Наука и IT
559
Пользователи массово жалуются на сбой работы сервиса микроблогов Twitter. При попытке зайти на сайт выдается сообщение о неисправности сайта.
Твиттер дал сбой
Пользователи сообщают, что мобильное приложение также не работает.
Сбой произошел примерно в 10.20 по киевскому времени. Официальных комментариев представителей сервиса пока нет. Неясны и причины сбоя.
Читайте такжеТурецкие хакеры взломали сайт российского посольства в Израиле
На неисправность социальной сети жалуются пользователи как в Украине, так и России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter