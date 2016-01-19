Пользователи массово жалуются на сбой работы Twitter

10:59, 19 января 2016
Наука и IT
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Пользователи массово жалуются на сбой работы сервиса микроблогов Twitter. При попытке зайти на сайт выдается сообщение о неисправности сайта. 

Твиттер дал сбой

Пользователи сообщают, что мобильное приложение также не работает.

Сбой произошел примерно в 10.20 по киевскому времени. Официальных комментариев представителей сервиса пока нет. Неясны и причины сбоя.

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На неисправность социальной сети жалуются пользователи как в Украине, так и России. 

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