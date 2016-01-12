Ученые показали землетрясения за минувшие 15 лет в минутном видео

Землетрясения, случившиеся с 2000 по 2015 год отобразили в одном видео специалисты компании 422 South. Об этом со ссылкой на Naked Sciencе пишет ZN.ua.

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Землетрясения, мощность которых превосходила четыре балла, собраны в минутном ролике. Каждая точка на видео представляет собой землетрясение. Чем ярче точка, тем мощнее были подземные толчки.

Точки не пропадают из кадра, а наслаиваются одна на другую в хронологическом порядке. Сделано это для того, чтобы выделить регионы с повышенной сейсмической активностью.