Стоимость музея космонавтики может составить 20-30 млн. грн.

В Полтаве планируют построить музей космонавтики.

Об этом журналистам сообщил губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ.

«Мы хотим построить его в комплексе с музеем авиации. Было бы хорошо, если бы дополнить его планетарием. На следующий год хотелось бы сделать проект», – сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, стоимость такого музея может составить 20-30 млн. грн.

«На сегодня в музее авиации решается вопрос о передачи им самолетов и другой авиационной техники», - сказал губернатор.