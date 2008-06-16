Стоимость музея космонавтики может составить 20-30 млн. грн.
03:18, 16 июня 2008Наука и IT
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У Полтавского губернатора есть планы
В Полтаве планируют построить музей космонавтики.
Об этом журналистам сообщил губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ.
«Мы хотим построить его в комплексе с музеем авиации. Было бы хорошо, если бы дополнить его планетарием. На следующий год хотелось бы сделать проект», – сказал В.АСАДЧЕВ.
По его словам, стоимость такого музея может составить 20-30 млн. грн.
«На сегодня в музее авиации решается вопрос о передачи им самолетов и другой авиационной техники», - сказал губернатор.
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