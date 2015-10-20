На Хеллоуин к Земле приблизится крупный астероид

Небесное тело, получившее название 2015 TB145, было обнаружено с помощью располагающейся на Гавайях автоматической системы Pan-STARRS. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Gizmag.

Исследователи отметили, что астероид пройдет в 499 тысячах километрах от Земли, что равняется 1,3 расстояния от Земли до Луны. При этом скорость небесного тела будет составлять 35 километров в секунду. Для сравнения, Челябинский метеорит двигался со скоростью 19 километров в секунду, а его размер не превышал 17 метров.

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По расчетам специалистов, диаметр астероида 2015 TB145 составляет от 280 до 620 метров. Работающим в NASA ученым не удалось обнаружить его ранее из-за непредсказуемой траектории и высокой скорости. Тем не менее, согласно им прогнозам, небесное тело не представляет никакой опасности для Земли.

Следующий астероид подобного размера — 1999 AN10 — пройдет рядом с Землей в 2027 году. В последний раз подобное небесное тело пролетало так близко к Земле в 2006 году.

Метеорит «Челябинск», вошедший в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, представляет собой фрагмент астероида. Космическое тело взорвалось на высоте до 50 километров, в результате чего на территорию Челябинской области упало множество его обломков. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек в регионе и приграничных районах Казахстана.