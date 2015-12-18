Космический телескоп НАСА "Хаббл" снял гигантский "световой меч" в нашей галактике (фото)

Новые звезды образуются из сталкивающихся газопылевых облаков. Со временем протозвезда становится достаточно крупной, и внутри нее начинаются реакции термоядерного синтеза.

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Иногда попадающее к светилу вещество «взрывается» мощными потоками, вылетающими с полюсов звезды, передает Lenta.ru.

После этого газ, выброшенный звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду и нагревает их до нескольких тысяч градусов — так получаются объекты Хербига-Аро.

На полученном изображении эта двойная струя напоминает двухклинковый световой меч темного владыки ситхов Дарта Мола (персонажа «Скрытой угрозы», одного из фильмов «Звездных войн»).