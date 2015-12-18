Ученые доказали способность собак к бескорыстной доброте

"И собаки, и их дикие родственники - волки - демонстрируют исключительные способности к сложному социальному поведению. Это и послужило основой для наших поисков просоциальной активности у этих животных. Да в течение тысяч лет одомашнивания их отбирали на основе социальных навыков", - отметила одна из авторов работы Фридерике Ранге, сообщает Университет ветеринарной медицине в Вене.

Ранге и ее коллеги постарались вовсе исключить человека из своих экспериментов: пара подопытных собак общалась только друг с другом без всякого присмотра, сидя в соседних вольерах. При этом одна из них ("донор") могла подтолкнуть кормушку мордой так, чтобы часть пищи досталась и соседке.

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Таких кормушек было устроено две: в одну поместили лакомство, а вторую использовали в качестве контроля и оставили пустой. Некоторое время пришлось потратить на обучение подопытных тому, как эта система работает. Кроме того, собаке-"донору" раз за разом демонстрировали, что, поделившись, взамен она не получит ничего, кроме разве что признательности настоящего друга.

Этого оказалось достаточно: без всякого стороннего принуждения и прекрасно понимая, что расчета за этой благотворительностью быть не может, подопытные собаки-«доноры» с удовольствием отправляли кормушку в соседний вольер.

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«Собаки действительно способны к чистому просоциальному поведению по отношению друг к другу», – отметила Ранге.

Отмечается, что такое поведение собак заметно чаще проявлялось по отношению к знакомым сородичам, чем к совершенно посторонним, при этом оно дополнительно усиливало дружескую связь между ними.