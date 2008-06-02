Хакеры взломали сайт NASA

Официальный сайт Национального космического агентства не устоял перед атакой хакеров, передает 5 канал.

Взломщики удалили с официального сайта информационное сообщение о марсианском зонде Феникс. И оставили вместо него собственную подпись и ссылку на иностранный сайт. Работу сайта пришлось прекратить - чтоб устранить проблему. Проект "Феникс-Марс-Лендер" стоил американскому аэрокосмическому агенству 420 миллионов долларов. Аппарат исследует до сих пор недоступную, так называемую "темную" сторону Красной планеты.