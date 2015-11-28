BBC: В Эстонии испытали сеть Li-Fi, которая в 100 раз быстрее, чем Wi-Fi

В Эстонии впервые в рабочих условиях испытали новый метод беспроводной передачи данных, который использует не радиоволны, а световую часть спектра.

Технология Li-Fi предлагает скорость передачи до 1 Гб/сек, что в 100 раз превышает возможности современных сетей Wi-Fi.

Испытания на этой неделе в Таллинне провела эстонская компания Velmenni.

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Для передачи сигнала нужен источник света, например, обычная светодиодная лампа, интернет-соединение и фотосенсор.

Во время испытания достигли скорости передачи данных в 1 Гб/сек. Лабораторные испытания показали, что теоретически возможна скорость до 224 Гб/сек.

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Испытания проводились в конторском помещении и в промышленном цехе.

Глава компании Дипак Соланки в разговоре с корреспондентом газеты International Business Times сказал, что новый метод передачи данных может выйти на рынок через три-четыре года.

Термин Li-Fi впервые изобрел профессор Харальд Хасс из Эдинбургского университета, который продемонстрировал метод еще в 2011 году.

Он выступил тогда на конференции "Технологии, развлечения и дизайн" с сообщением, которое транслировалось в интернет с помощью камеры, оснащенной устройством для приема и передачи сигнала Li-Fi.

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Как заявил тогда профессор Хаас, в будущем миллионы обычных ламп превратятся в устройства для приема и передачи данных.

Одна из решающих преимуществ нового стандарта заключается в том, что, в отличие от Wi-Fi, он не создает препятствия и поэтому может использоваться в самолетах и других местах, где препятствия нежелательны.

Кроме того, спектр радиочастот ограничен, а спектр видимого света в 10000 раз шире. Однако есть и ограничения - новый метод не годится в условиях яркой освещенности, например, солнечный свет создаст серьезные помехи для передачи сигнала.

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Кроме того, передача данных возможна только в стенах одного помещения, потому что сигнал не проникает сквозь стены. Поэтому первичное применение этого метода ограничивается теми помещениями, где применение Wi-Fi невозможно или нежелательно, например, в больницах.