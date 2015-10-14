Cassini сделала новое фото спутников Сатурна

Как сообщается на сайте агентства, снимок сделала орбитальная станция Cassini 26 июля 2015 года с расстояния приблизительно в 781 тысячу километров от Пандоры и 1,4 миллиона километров от Мимаса, передает ZN.ua.

Пандора – естественный спутник Сатурна, своей гравитацией оказывает влияние на кольцо F Сатурна.

Читайте такжеCassini сделала необычный снимок колец Сатурна

Мимас — естественный спутник Сатурна размером около 400 километров, состоит в основном из водяного льда с вкраплением камней.

Ранее УНИАН сообщал, что станция Cassini передала уникальное изображение, на котором видны два спутника Сатурна на фоне колец планеты. На снимке запечатлены спутники Прометей и Пандора.