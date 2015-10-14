Cassini сделала новое фото спутников Сатурна
06:30, 14 октября 2015Наука и IT
1804
Агентство NASA опубликовало новую фотографию спутников Сатурна — Мимаса и Пандоры.
Снимок сделала орбитальная станция Cassini / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Как сообщается на сайте агентства, снимок сделала орбитальная станция Cassini 26 июля 2015 года с расстояния приблизительно в 781 тысячу километров от Пандоры и 1,4 миллиона километров от Мимаса, передает ZN.ua.
Пандора – естественный спутник Сатурна, своей гравитацией оказывает влияние на кольцо F Сатурна.
Читайте такжеCassini сделала необычный снимок колец Сатурна
Мимас — естественный спутник Сатурна размером около 400 километров, состоит в основном из водяного льда с вкраплением камней.
Ранее УНИАН сообщал, что станция Cassini передала уникальное изображение, на котором видны два спутника Сатурна на фоне колец планеты. На снимке запечатлены спутники Прометей и Пандора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter