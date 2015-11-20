Рада приступила к внедрению электронного парламента

Верховная Рада приступила к созданию электронного парламента, что позволит сделать работу народных депутатов более прозрачной, а участие общественности в разработке законопроектов более понятной.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слишинский.

"Мы впервые подошли к созданию электронного парламента. Это же не только Wi-Fi. Это и сетевые хранилища, и оптоволоконные линии, и компьютерная техника", - сказал Слишинский.

По словам руководителя аппарата Верховной Рады, система электронного парламента предполагает, что каждый депутат сможет зайти с любого компьютера в свою базу и начать работать с документацией. В свою очередь посетители Верховной Рады, в том числе и журналисты, смогут беспрепятственно подключиться к Интернету.

В связи с этим новые системы должны соответствовать высоким требованиям к безопасности страны, все оборудование должно быть сертифицировано и закупаться исключительно у сертифицированных фирм. Именно поэтому для реализации проекта было выбрано оборудование фирмы CISCO.

"Речь идет также о национальной безопасности Украины. Информация должна быть защищена, поэтому отдельно будет устанавливаться система защиты", – пояснил чиновник, уточнив, что некоторого оборудования нет в продаже и его будут изготавливать по заказу.

Глава аппарата Рады отметил при этом, что удивлен последними сообщениями в СМИ о том, что аппаратура была закуплена по завышенной цене.

"Сейчас вся информация опубликована на сайтах государственных закупок и Верховной Рады. Все было осуществлено в соответствии с законом. Более того, когда проводился тендер, там присутствовал канал Рада, все снимали журналисты", - сказал чиновник.

Он также отметил, что последние закупки серьезного оборудования в парламенте проводились 10 лет назад.

"На сегодняшний день совершенно новые стандарты, новые подходы. То оборудование, которое у нас есть, не обеспечивает требования, чтобы все люди могли нормально работать - как депутаты, так и журналисты", - добавил Слишинский.

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Раннее СМИ со ссылкой на сайт "Наши гроши" сообщили, что Управление делами Верховной Рады заключило ряд соглашений и акцептовало предложения на закупку цифрового оборудования на 42,57 миллиона гривень.

В частности, на закупку услуг по созданию беспроводной связи Wi-Fi на базе CISCO в административных зданиях Верховной Рады было выделено 14,73 миллиона гривень.

Еще 7,3 миллиона гривень парламент заплатит за системы удаленного доступа и центра коммутации сетей. Обе закупки включают наладку оборудования, обучение двух специалистов и сервисную поддержку.

Кроме того, парламент намерен приобрести системы хранения данных на 20,54 миллиона гривень.