Снимки "облака-монстра" ознаменовали наступление зимы на Титане

Об этом, как сообщается на сайте NASA, исследователи рассказали в ходе 47-й ежегодной встречи Планетарного отдела Американского астрономического общества в штате Мэриленд, передает Lenta.ru.

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"Облако-монстр" (как его назвали в NASA из-за огромных размеров), состоящее из частиц замерзших углеводородов, расположено на высотах от 200 до 300 км в стратосфере спутника Сатурна. Связываемый с наступлением зимы объект впервые обнаружили в 2012 году при помощи научного инструмента CIRS (Composite Infrared Spectrometer), а его размеры и динамику уточнили в 2013 году.

Годовой цикл на Титане составляет 7,5 земных лет. В районе южного полюса спутника пик зимы придется на 2017 год, когда станция Cassini прекратит свое существование. Смену времен года на Титане ученые наблюдали с 2004 года, когда аппарат прибыл к орбите Сатурна. Тогда на северном полюсе спутника была зима, а на южном - лето.

По мере того как наступала весна, облака на северном полюсе спутника пропадали и начинали формироваться на юге. Ученые полагают, что газообразные углеводороды в ходе сезонных изменений транспортируются из теплых участков атмосферы в более холодные, где происходит их конденсация и замерзание с образованием многослойных облаков.

Их структура меняется в зависимости от высоты и температуры. Данные об облаках позволяют ученым определить физические условия в атмосфере Титана. Полученные Cassini снимки свидетельствуют о том, что температура в облаке на южном полюсе спутника является максимальной в верхней части объекта - минус 150 градусов по Цельсию. В нижней части облако еще холоднее.

Титан - самый крупный из 62 спутников Сатурна. Он почти в полтора раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое - в массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесями метана, образующими облака. Роль жидкой воды на спутнике Сатурна выполняют метан и этан. Титан содержит множество водоемов с этими углеводородами.

Миссия Cassini-Huygens предназначена для исследования Сатурна, его колец и Титана. Станция запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде, 1 июля 2004 года вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.