В Японии успешно испытали таблетку, способную вылечить грипп за день

Препарат препятствует поступлению к вирусу ферментов, необходимых для его размножения, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию газеты Nikkei. Благодаря этому для окончательного выздоровления достаточно употреблять лекарство на протяжении всего суток.

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Второй этап экспериментального применения новой разработки планируется на ноябрь: именно в этот период число заболеваний гриппом резко возрастает. Препарат опробуют на нескольких сотнях пациентов.

Министерство здравоохранения Японии после подтверждения эффективности и безопасности препарата проведет необходимую процедуру лицензирования лекарства. В итоге начало продаж нового средства ожидается в 2018 году.