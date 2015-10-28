Астронавты NASA совершают "космическую прогулку" на МКС (прямая трансляция)
Сегодня, 28 октября, командир 45 экспедиции к Международной космической станции Скотт Келли и инженер Кел Лингрен совершат "космическую прогулку", выйдя в открытый космос с борта МКС.
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Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA.
Начало прогулки запланировано на 14.10 по Киеву. Однако на сайте заявляется о том, что она может начаться раньше, если все необходимые приготовления будут завершены до срока. Длительность прогулки составит 6 часов 30 минут, передает ZN.UA.
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Астронавты выйдут в космос для того, чтобы установить на крышу Альфа магнитный спектрометр, который будет обеспечивать термальную защиту станции.
Кроме того, они произведут смазку отдельных частей роботизированной части МКС и проложат необходимые кабели для портов американского космического корабля.