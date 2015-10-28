Астронавты NASA совершают "космическую прогулку" на МКС (прямая трансляция)

14:22, 28 октября 2015
Наука и IT
3082 0

Сегодня, 28 октября, командир 45 экспедиции к Международной космической станции Скотт Келли и инженер Кел Лингрен совершат "космическую прогулку", выйдя в открытый космос с борта МКС. 


Broadcast live streaming video on Ustream

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте NASA.

Начало прогулки запланировано на 14.10 по Киеву. Однако на сайте заявляется о том, что она может начаться раньше, если все необходимые приготовления будут завершены до срока. Длительность прогулки составит 6 часов 30 минут, передает ZN.UA.

Читайте такжеNASA опубликовало архив сделанных станцией Dawn снимков Цереры

Астронавты выйдут в космос для того, чтобы установить на крышу Альфа магнитный спектрометр, который будет обеспечивать термальную защиту станции.

Кроме того, они произведут смазку отдельных частей роботизированной части МКС и проложат необходимые кабели для портов американского космического корабля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter