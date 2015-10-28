Motorola представила Droid Turbo 2 - первый в мире смартфон с небьющимся экраном (видео)

Экран устройства защищен по технологии ShatterShield. Покрытие состоит из пяти слоев, которые предохраняют 5,4-дюймовый дисплей от трещин и поломки при падении.

Когда один слой получает повреждения и перестает функционировать, его заменяет другой. Производитель гарантирует долговечность экрана в течение четырех лет, сообщает Lenta.ru.

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Журналисты из издания Venture Beat, протестировавшие новинку, подтвердили прочность дисплея. После 30 падений экран смартфона не разбился, однако были замечены небольшие царапины и трещины по краям.

Droid Turbo 2 оснащен четырехъядерным процессором Snapdragon 810 от Qualcomm с тактовой частотой 2 гигагерца. Основная камера получила матрицу в 21 мегапиксель, фронтальная — пять мегапикселей.

Motorola также сообщает, что за 15 минут смартфон можно зарядить на 13 часов работы. Всего, как заявляет производитель, емкости батареи хватит на 48 часов.

В США смартфон поступит в продажу 29 октября по цене 624 доллара.