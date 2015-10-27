Обновление до iOS 9.1 может привести к отключению будильника
С выходом iOS 9 у пользователей появилась возможность выбирать время обновления системы. Так, апдейт не обязательно устанавливать сразу после его появления - при желании можно отложить эту процедуру на ночь.
Гаджет обновится в автоматическом режиме - достаточно просто подключить его к Wi-Fi и зарядному устройству. Однако, как отмечают пользователи, новая функция не всегда работает стабильно. В частности, при "ночном" обновлении до iOS 9.1 пропадают все установки будильника, передает 4pda.ru.
Читайте такжеПродажи смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus стартовали в 10 странах
Судя по количеству неприятных отзывов, с ней столкнулись многие пользователи. Конечно, говорить о том, что каждое "ночное" обновление до последней версии iOS приводит к проблемам, нельзя, но вероятность этого достаточно велика.
Пока компания Apple никак не отреагировала на наличие проблемы. Поэтому сейчас пользователям лучше устанавливать обновления до iOS 9.1 в ручном режиме, что позволит избежать описанных выше проблем.