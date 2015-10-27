Обновление до iOS 9.1 может привести к отключению будильника

Гаджет обновится в автоматическом режиме - достаточно просто подключить его к Wi-Fi и зарядному устройству. Однако, как отмечают пользователи, новая функция не всегда работает стабильно. В частности, при "ночном" обновлении до iOS 9.1 пропадают все установки будильника, передает 4pda.ru.

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Судя по количеству неприятных отзывов, с ней столкнулись многие пользователи. Конечно, говорить о том, что каждое "ночное" обновление до последней версии iOS приводит к проблемам, нельзя, но вероятность этого достаточно велика.

Пока компания Apple никак не отреагировала на наличие проблемы. Поэтому сейчас пользователям лучше устанавливать обновления до iOS 9.1 в ручном режиме, что позволит избежать описанных выше проблем.