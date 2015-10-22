Ученые NASA показали, как черная дыра рвет звезду (видео)

Видео опубликовано на сайте NASA.

Оказавшись рядом с ней, звезда разрывается мощными приливными силами, после чего часть вещества уносится прочь на огромных скоростях, а часть падает на дыру в виде аккреционного диска.

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Он может существовать долгое время, продолжая излучать мощные рентгеновские вспышки, которые регистрируют астрономы.

Подобное явление астрономы наблюдали в 2014 году в галактике PGC 043234 с черной дырой в несколько миллионов масс Солнца.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили крупнейшую двойную звезду.