Хаббл сделал снимок галактики с массивной черной дырой в центре (фото)

На снимке можно увидеть сдвиг, который проходит по центру галактики, сообщает ZN.UA со ссылкой на NASA. Сдвиги наблюдаются у двух третей спиральных галактик и являются частью их естественной эволюции.

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Рукава галактики блестят из-за наличия в них регионов активного звездообразования. Каждый из небольших завитков, заметных на снимке, на самом деле обладает протяженностью в несколько сотен световых лет.

В центре NGC 4639 располагается массивная черная дыра, которая поглощает окружающий газ и является незаметной на первый взгляд. Этот феномен получил название "активное ядро галактики" и может быть определен по характерным особенностям в спектре, в цвета которого окрашивается центр изображения.