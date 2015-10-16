В Украине МТС будет работать под брендом Vodafone - СМИ

Об этом сообщила Financial Times.

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Как отмечают близкие к переговорам источники, текущее соглашение не предусматривает инвестиции и участие в прибыли британской компании.

Вероятно, о сделке объявят 16 октября.

Как сообщалось, у МТС с 2008 года уже есть договоренности с Vodafone, позволяющие им обмениваться опытом и совместно закупать оборудование.

Добавим, МТС-Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине, предоставляющий услуги в стандартах GSM (EDGE), CDMA (EVDO REV.A) и UMTS (HSPA+). До ребрендинга, проведенного в 2007 году, назывался UMC. Первый оператор мобильной связи на территории Украины, основанный в 1992 году. В 2003 весь пакет акций выкупила российская компания "Мобильные Телесистемы" (МТС).