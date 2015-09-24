Хаббл сделал снимок остатков звезды, взорвавшейся 8 тысяч лет назад

Объект называется туманность Вуаль. Он является одним из самых известных фрагментов сверхновой звезды, передает "Новое время" со ссылкой на сообщение NASA.

Читайте такжеNASA планирует запустить телеканал в 4К формате

Протяженность туманности - 110 млн световых лет, она расположена в созвездии Лебедя на расстоянии 2100 световых лет от Земли.

Обнародованное изображение состоит из шести небольших фрагментов туманности протяженностью около двух световых лет каждый.

Ученые считают, что звезда, которая взорвалась, превышала по массе Солнце примерно в 20 раз.

Туманность расположена рядом с большим "пузырем" газа низкой плотности, который оставила звезда перед взрывом.