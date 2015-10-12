Сингапур протестирует беспилотные автобусы в 2016 году

Об этом говорится на странице управления общественным транспортом страны в соцсети, передает Lenta.ru. Правительство уже обозначило трассу длиной 6 км, на которой пройдут испытания. Ответственными за их проведение названы Институт по информационно-коммуникационным исследованиям и Альянс Сингапура и Массачусетского технологического института в области исследований и технологий.

Читайте такжеВ рейтинге использования технологий Украина находится на 71 месте

«Со временем мы хотим, чтобы беспилотные автобусы обслуживали маршруты по расписанию, что позволит нам меньше полагаться на людей», - говорится в сообщении.

Для реализации проекта будут установлены камеры видеонаблюдения и разработана система мониторинга. Также пространство, где будет проходить тестирование, оснастят коммуникационными передатчиками, которые позволят транспортным средствам отслеживать информацию, например, о пробках, ДТП и дорожных работах.

Реализация проекта началась в июне. Всего правительство получило 6 предложений от местных и международных фирм, продукт одной из которых и пройдет испытания в следующем году.

Общественный наземный транспорт является самым популярным способом передвижения в Сингапуре. Правительство всячески борется с пробками в крупных городах, в частности, используя для этих целей введение крупного налога для владельцев автомобилей - свыше 56 тыс. сингапурских долларов.