Microsoft запатентовал смартфон с возможностью смены операционной системы

Теперь же появились сведения о том, что компания запатентовала проект смартфона, пользователь которого сможет выбирать операционную систему, сообщает 4pda.ru. Как говорится в описании устройства, на смартфоне будут храниться различные прошивки в сжатом виде, а при выборе они будут целиком загружаться и сохраняться на смартфоне. Прошивки, которые не используются, можно будет удалить.

Читайте такжеMicrosoft и Google согласились урегулировать взаимные претензии о нарушении патентных правВ компании также отмечают, что удалять прошивки не обязательно. В этом случае пользователи смогут переходить с одной операционной системы на другую или даже переключаться между ними при загрузке устройства.

В настоящее время о планах по выпуску подобных устройств компания не объявила.