Корпорация Microsoft презентовала Office 2016
Сегодня корпорация Microsoft начала выпуск Office 2016 по всему миру. Эти программы – самое свежее дополнение к Office 365, облачному сервису Microsoft.
Компания также анонсировала новые и улучшенные сервисы Office 365, сообщили в пресс-службе компании.
Office 2016 представляет новые версии десктопных программ для Windows, включая Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Project, Visio и Access.
Подписываясь на Office 365, пользователи смогут получать полностью установленные самые свежие версии продукта для использования на всех устройствах вместе с набором пользовательских и коммерческих сервисов, которые постоянно развиваются, таких как онлайн-хранилище OneDrive, Skype для бизнеса, Delve, Yammer и функции безопасности корпоративного уровня.
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Программы Office Mobile на Windows 10 позволяют продуктивно работать на ходу, в том числе благодаря функции Continuum, которая помогает использовать телефон как персональный компьютер.
Cortana соединяется с Office 365 и помогает с такими задачами как подготовка к встрече. Дальнейшая интеграция с Outlook ожидается в ноябре.