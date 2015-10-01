Microsoft и Google согласились урегулировать взаимные претензии о нарушении патентных прав

Об этом говорится в опубликованном в среду их совместном заявлении, передает ТАСС.

"Google и Microsoft договорились сотрудничать для решения ряда вопросов, связанных с патентными правами, а также с нетерпением ожидают в дальнейшем начала совместной работы и по другим вопросам на благо своих пользователей", - говорится в сообщении.

Достигнутое соглашение, финансовая сторона которого не разглашается, положило конец 18 судебным тяжбам между Google и Microsoft, которые в течение несколько лет велись в США и Германии, сообщает агентство Reuters. При этом, как указывается в заявлении двух гигантов, данная договоренность не исключает возможности предъявления в будущем очередных взаимных исков.

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Один из самых громких патентных споров между двумя корпорациями связан с обвинениями Microsoft в адрес компании Motorola, которая впоследствии была приобретена Google. Microsoft утверждала, что Motorola предоставляла ей лицензии на ряд своих патентов, касающихся технологий беспроводного соединения, по цене, не соответствующей заключенному ранее договору. После поглощения исковые претензии, выдвинутые изначально в отношении Motorola, перешли к Google.