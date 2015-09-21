Microsoft не может спрогнозировать, когда Skype снова заработает без сбоев

Корпорация Microsoft пока не может спрогнозировать сроки устранения неполадок со Skype, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Мы активно работаем над устранением неполадок, которые не позволяют некоторым пользователям авторизоваться и использовать Skype. Пока мы не располагаем информацией в отношении сроков устранения неполадок", - заявили в пресс-службе Microsoft.

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"Пользователи испытывают проблемы при попытке зайти в свою учетную запись Skype", - отмечается в сообщении в блоге Skype. Те, кому это удается, не могут совершать звонки, поскольку все пользователи в контакт-листе отображаются как "Не в сети", даже если это не так. Сообщения в Skype также не всегда доходят до адресатов, однако сбои при их доставке наблюдаются у небольшого числа пользователей.

Как сообщалось ранее, в работе Skype по всему миру наблюдаются сбои. Как сообщили представители сервиса, основная проблема заключается в том, что статусы пользователей автоматически переключаются в режим "не в сети".

Из-за сбоя пользователи не могут использовать видео- и аудиосвязь. При этом текстовые сообщения продолжают доставляться в обычном режиме.

В настоящее время в Skype работают над устранением неисправности.