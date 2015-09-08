Apple отказала минюсту США в доступе к личным сообщениям пользователей

Министерство юстиции и ФБР, в свою очередь, ждут от правительства более решительных мер по получению доступа к личным данным пользователей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

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Некоторые представители министерства юстиции и ФБР разочарованы тем, что Белый дом не предпринял более оперативных действий и не обозначил более четко свою позицию в споре о предоставлении федеральным органам власти доступа к данным пользователей. Как пишет издание, осторожнее правительство заставили стать разоблачения бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, которые предал огласке информацию о том, что спецслужбы, в частности, Агентство национальной безопасности США, получало личную информацию о пользователях, взламывая базы технологических компаний. Такого мнения придерживаются и юристы, работающие на стороне корпораций.

"Очевидно, что если власти США выиграют в этом споре, это откроет доступ к информации на американских серверах и для правительств других стран", - заявил представитель Microsoft Бред Смит.

Причиной адресованного Apple запроса на предоставление данных было расследование дела о торговле оружием и наркотиками. По данным следователей, двое подозреваемых обменивались сообщениями с помощью принадлежащего Apple сервиса iMessage. Однако, по словам представителей компании, у нее нет доступа к сообщениям, так как они хранятся в зашифрованном виде только на устройствах, с которых были отправлены и на которые доставлены.

Повышенное внимание спецслужб отмечают другие технологические компании. Так, отчет сервиса микроблогов "Твиттер" за первую половину этого года продемонстрировал значительный рост числа запросов информации о пользователях, на уровне около 50%. В начале июля ФБР попросилоу Сената дать разрешение на доступ к приложению WhatsApp. Google сообщил, что число запросов со стороны госорганов увеличилось на 150% за 5 лет, с 2009 по 2014 год.

В 2013 году минюст США, руководствуясь судебным решением, потребовал от Microsoft предоставить ведомству электронные письма, связанные с расследованием дела о контрабанде наркотиков. Представители компании заявили, что сервера, на которых хранятся сообщения, физически находятся в Ирландии, и для предоставления доступа требуется решение местного суда. Тяжба между технологической компанией и минюстом продолжается.