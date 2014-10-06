Facebook купила WhatsApp на $3 млрд дороже, чем планировалось
19:54, 06 октября 2014Наука и IT
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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook купила мобильный мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов.
REUTERS
Как заявили в Facebook, приобретение будет способствовать осуществлению общей соцсети с мессенджером миссии, передает Daily Maily.
Своей задачей интернет-гигант Facebook назвал предоставление пользователям всего мира эффективного доступа к базовым интернет-коммуникациям.
Читайте такжеК сообщениям Facebook можно будет прикреплять денежные переводы - СМИВ пятницу Еврокомиссия одобрила покупку мессенджера WhatsApp социальной сетью, несмотря на протест европейских телекоммуникационных компаний, обеспокоенных увеличением влияния американских конкурентов.
Между тем, ранее планировалось, что WhatsApp будет приобретен за $16 млрд.
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