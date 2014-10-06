Facebook купила WhatsApp на $3 млрд дороже, чем планировалось

Как заявили в Facebook, приобретение будет способствовать осуществлению общей соцсети с мессенджером миссии, передает Daily Maily.

Своей задачей интернет-гигант Facebook назвал предоставление пользователям всего мира эффективного доступа к базовым интернет-коммуникациям.

Читайте такжеК сообщениям Facebook можно будет прикреплять денежные переводы - СМИВ пятницу Еврокомиссия одобрила покупку мессенджера WhatsApp социальной сетью, несмотря на протест европейских телекоммуникационных компаний, обеспокоенных увеличением влияния американских конкурентов.

Между тем, ранее планировалось, что WhatsApp будет приобретен за $16 млрд.