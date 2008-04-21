Оппозиционный Кабмин открыл свой веб-сайт
19:08, 21 апреля 2008Наука и IT
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Виртуальное правительство заняло виртуальное пространство
Оппозиционный Кабинет Министров открыл свой сайт в Интеренете.
Как передает корреспондент УНИАН, ознакомиться с деятельностью теневого Кабмина можно по адресу www.okm.com.ua.
Оппозиционное правительство намерено размещать на этом сайте анонсы, повестку дня своих заседаний и решения, принятые на заседаниях.
Кроме того, на сайте размещаются комментарии членов теневого правительства, а также фотоматериалы, которые иллюстрируют деятельность оппозиционеров.
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