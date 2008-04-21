Оппозиционный Кабмин открыл свой веб-сайт

Оппозиционный Кабинет Министров открыл свой сайт в Интеренете.

Как передает корреспондент УНИАН, ознакомиться с деятельностью теневого Кабмина можно по адресу www.okm.com.ua.

Оппозиционное правительство намерено размещать на этом сайте анонсы, повестку дня своих заседаний и решения, принятые на заседаниях.

Кроме того, на сайте размещаются комментарии членов теневого правительства, а также фотоматериалы, которые иллюстрируют деятельность оппозиционеров.