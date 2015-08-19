Google презентовал основу будущей системы "умного дома"

Маршрутизатор OnHub станет первым продуктом компании, использующим созданные ей протоколы Google Brillo и Google Weave, оптимизированные для обеспечения работы "умного дома", передает Би-би-си.

Читайте такжеСервис Google Hangouts запустил собственный сайт

Ранее в этом году, когда компания представила протокол Brillo, в ходе презентации были показаны все возможности "умного дома" системы Google On, полностью управляемого со смартфона хозяина.

Ожидается, что в ближайшие недели свой роутер, оптимизированный под работу в рамках "умного дома", представит компания Apple.