Apple увеличила долю на мировом рынке смартфонов до 92%

За первый квартал 2015 года доля американской Apple на мировом рынке смартфонов увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 92%, передает Новое время.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. При этом доля проданных смартфонов составила лишь 20%, выигрывает компания за счет более высоких цен на свою продукцию. Продажи iPhone при этом за этот период выросли на 43%. Чистая квартальная прибыль "яблочной" компании увеличилась с $10,2 млрд до $13,5 млрд.

Второе место заняла южнокорейская Samsung c 15%.

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Эти две компании в первом квартале получили более 100% прибыли, так как другие производители смартфонов остались без нее или даже работали в убыток себе.

Ранее сообщалось, что поставщики Apple получили заказы на небывало крупную партию новых моделей iPhone, которые покажут публике в начале осени.