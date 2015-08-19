Канадская компания запатентовала строительство лифта в стратосферу
Канадская компания Thoth Technology получила патент на строительство лифта в стратосферу — башню высотой 20 километров. Патент на строительство сооружения одобрен в США.
Об этом пишет британское издание The Telegraph, передает Лента.ру.
Башня будет в 20 раз выше самого высокого здания на планете, небоскреба Бурдж Халиф в Дубае (его высота составляет 828 метров).
По оценкам компании, с помощью лифта можно будет попадать в космос на 30 процентов экономнее, чем на ракете. Кроме того, предполагается, что лифт будет использоваться для исследований, генерации электроэнергии из ветра, ретрансляции данных и космического туризма.
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«Астронавты будут подниматься вверх на 20 километров на лифте, а с вершины башни будут отправляться на орбиту на космических самолетах, которые будут возвращаться обратно для дозаправки и нового полета», — пояснил изобретатель технологии Брендан Квин.
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Чтобы решить проблему предела Армстронга (на высоте 19 километров над уровнем моря атмосферное давление настолько низкое, что вода в человеческом организме закипает) и сильного ветра, изобретатели предложили использовать надувные секции и маховики.
Конкретные сроки строительства компания пока не сообщает.