Канадская компания запатентовала строительство лифта в стратосферу

Об этом пишет британское издание The Telegraph, передает Лента.ру.

Башня будет в 20 раз выше самого высокого здания на планете, небоскреба Бурдж Халиф в Дубае (его высота составляет 828 метров).

По оценкам компании, с помощью лифта можно будет попадать в космос на 30 процентов экономнее, чем на ракете. Кроме того, предполагается, что лифт будет использоваться для исследований, генерации электроэнергии из ветра, ретрансляции данных и космического туризма.

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«Астронавты будут подниматься вверх на 20 километров на лифте, а с вершины башни будут отправляться на орбиту на космических самолетах, которые будут возвращаться обратно для дозаправки и нового полета», — пояснил изобретатель технологии Брендан Квин.

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Чтобы решить проблему предела Армстронга (на высоте 19 километров над уровнем моря атмосферное давление настолько низкое, что вода в человеческом организме закипает) и сильного ветра, изобретатели предложили использовать надувные секции и маховики.

Конкретные сроки строительства компания пока не сообщает.