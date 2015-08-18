Американские ученые установили возраст ископаемого цветка
Американские ботаники идентифицировали растение, которое может оказаться одним из древнейших на планете видов цветка.
Более 125 млн лет назад цветок, известный как Montsechia Vidalii, рос на дне озер на территории современной Испании, передает Би-би-си. Как рассказывают ученые, у подводного цветка не было лепестков, а по виду он скорее напоминал водоросли. Тем не менее, растение приносило плоды с единственным семенем внутри, что позволяет считать его цветущим.
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Отмечается, что впервые окаменевшие стебли Montsechia Vidalii были найдены около ста лет назад, но то, что цветок - один из древнейших на земле, ученые поняли только недавно.
"Строго говоря, "первый цветок" это такой же миф, как "первый человек", - прокомментировал открытие профессор Дэвид Дилчер из Индианского университета. Однако, отмечает он, Montsechia совершенно точно не моложе найденного в Китае растения Archaefructus sinensis, который прежде безоговорочно считали древнейшим цветком.