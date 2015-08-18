Американские ученые установили возраст ископаемого цветка

Более 125 млн лет назад цветок, известный как Montsechia Vidalii, рос на дне озер на территории современной Испании, передает Би-би-си. Как рассказывают ученые, у подводного цветка не было лепестков, а по виду он скорее напоминал водоросли. Тем не менее, растение приносило плоды с единственным семенем внутри, что позволяет считать его цветущим.

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Отмечается, что впервые окаменевшие стебли Montsechia Vidalii были найдены около ста лет назад, но то, что цветок - один из древнейших на земле, ученые поняли только недавно.

"Строго говоря, "первый цветок" это такой же миф, как "первый человек", - прокомментировал открытие профессор Дэвид Дилчер из Индианского университета. Однако, отмечает он, Montsechia совершенно точно не моложе найденного в Китае растения Archaefructus sinensis, который прежде безоговорочно считали древнейшим цветком.