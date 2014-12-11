В России кот залез в витрину и пообедал морепродуктами почти на 20 тысяч гривен (видео)

В ночь 5 декабря кошка забралась в магазин, где пролезла в охлаждающую витрину с продукцией. Животное застукали за поеданием кальмара горячего копчения и сушеной камбалы работники аэропорта, сообщила РИА PrimaMedia владелица торговой точки Ирина Кузьмина.

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"Он не только съел кальмар и камбалу, он надорвал пакеты с сушеным осьминогом и другими морскими деликатесами. По многим потоптался, как в поговорке "что не съем, то понадкусываю". Конечно, пришлось всю продукцию, что была в этой витрине, изъять и опечатать. Она подлежит утилизации. А в холодильнике мы провели дезинфекцию и санитарную обработку. В общем, ввела нас киска в убытки - товара на 60 тысяч пропало", - вздыхает хозяйка магазина.

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Каким образом рыжий ворюга смог попасть магазин, да и в терминал - остается загадкой. Так что судьба зверя пока остается под вопросом.

"В связи с требованиями по соблюдению безопасности полетов и иных мер безопасности, содержание животных в аэропорту запрещено приказом генерального директора. Кроме того, предприятие имеет договоры со специализированными учреждениями на проведение различных профилактических санитарных мероприятий (в т.ч. дератизации), что исключает возможность нахождения бродячих животных в терминале. Возможно, кота случайно выпустили или упустили пассажиры. Ведь животных у нас перевозят довольно часто. Вместе с тем нам не вполне ясны обстоятельства, при которых кошка попала внутрь витрины магазина. Известно, что магазин закрывается полностью рольставнями, холодильные витрины также должны закрываться. По нашему мнению, именно магазин должен обеспечить безопасность своей продукции, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Международного аэропорта Владивостока.