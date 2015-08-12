Cassini сделала необычный снимок колец Сатурна

Об этом сообщается на сайте NASA, передает Апостроф.

Фото сделано 25 мая 2015 года с расстояния 1,5 миллиона километров от Сатурна. Масштаб изображения составляет 89 километров на пиксель.

По словам ученых, инфракрасное излучение активно поглощается метаном. Это соединение, хотя и не является основным в атмосфере Сатурна, присутствует в ней в достаточных для анализа количествах и позволяет оценить отражательную способность облаков газового гиганта.

На фотографии темные цвета означают низкое расположение облаков, а светлые — более высокое. Эти наблюдения позволяют ученым исследовать миграцию газовых потоков на Сатурне и строить ее погодные и климатические модели.

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