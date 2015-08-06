Ученые NASA запустили 3D-симулятор, позволяющий управлять Curiosity не выходя из дома

Для того, чтобы это сделать, достаточно просто зайти на страничку Experience Curiosity на сайте NASA, передает ZN.UA.

Симулятор построен таким образом, что позволяет пользователю полностью управлять марсоходом и его отдельными частями. Кроме того, во время движения пользователь сможет рассмотреть со всех сторон самого робота, и виды поверхности Марса, которые будут попадаться на его пути.

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Пользователь сможет повторить самые знаменитые маршруты робота. Кроме того, с помощью симулятора можно вживую понаблюдать за тем, как Curiosity сделал "селфи" в годовщину пребывания на поверхности планеты.