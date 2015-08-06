Ученые NASA запустили 3D-симулятор, позволяющий управлять Curiosity не выходя из дома
16:06, 06 августа 2015Наука и IT
798 0
Ученые NASA запустили 3D-симулятор, который позволяет управлять модельюмарсохода Curiosity, и повторить вместе с ним его самые известные маршруты.
Марсоход Curiosity / NASA/ JPL-Caltech/ MSSS
Для того, чтобы это сделать, достаточно просто зайти на страничку Experience Curiosity на сайте NASA, передает ZN.UA.
Симулятор построен таким образом, что позволяет пользователю полностью управлять марсоходом и его отдельными частями. Кроме того, во время движения пользователь сможет рассмотреть со всех сторон самого робота, и виды поверхности Марса, которые будут попадаться на его пути.
Читайте такжеУченые: Curiosity нашел следы гранита на Марсе, планета была похожа на Землю в прошлом
Пользователь сможет повторить самые знаменитые маршруты робота. Кроме того, с помощью симулятора можно вживую понаблюдать за тем, как Curiosity сделал "селфи" в годовщину пребывания на поверхности планеты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter