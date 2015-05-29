В новом "Терминаторе" Шварценеггер встретится со своим молодым двойником (видео)

Новый ролик включает отрывки из нескольких экшен-эпизодов и более подробно, чем предыдущие трейлеры, освещает сюжет пятого фильма в фантастической франшизе «Терминатор», говорится в пресс-релизе компании, сообщает Лента.ру.

Завязка новой картины совпадает с оригинальным кино Джеймса Кэмерона: в будущем, в котором человечество воюет с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом «Скайнет», лидер сопротивления Джон Коннор посылает солдата Кайла Риса в прошлое, чтобы тот спас мать Коннора от отправленного назад во времени робота-убийцы Терминатора. Но когда Рис попадает в наше время, то обнаруживает, что из-за разлома во времени его миссия несколько отличается от предполагаемой.

Среди прочего в трейлере «Терминатора: Генезис» сводят лицом к лицу Арнольда Шварценеггера, играющего постаревшего киборга-убийцу, с его молодым двойником, Терминатором, только что прибывшим из будущего. Последний был создан с помощью компьютерной графики.

Фильм Алана Тэйлора перезапускает франшизу «Терминатор» после относительной неудачи предыдущей серии «Терминатор: Да придет спаситель», которую Шварценеггер недавно назвал «лажей». Главные роли в новой картине, кроме бывшего губернатора Калифорнии, сыграли Эмилия Кларк, Джейсон Кларк и Джай Кортни.